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РПЛ

Сегодня, 11:30

РПЛ и ФНЛ: расписание и матчей в России на неделе 14 — 20 августа

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Спартак» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Какие футбольные игры пройдут в России на этой неделе.

В начале недели пройдет один матч в рамках 4-го тура РПЛ. В пятницу начнется 5-й тур чемпионата России. В рамках 1-й лиги в понедельник, 14 августа, состоится одна игра 5-го тура. 6-й тур начнется в субботу, 19 августа.

Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 4-го и 5-го туров

В понедельник, 14 августа, состоится заключительный матч 4-го тура РПЛ. 5-й тур РПЛ стартует в пятницу, 18 августа.

14 августа, понедельник

«Пари НН» — «Ахмат» — время начала матча — 19:30 (мск)

18 августа, пятница

«Рубин» — «Крылья Советов» — время начала матча — 19:30 (мск)

19 августа, суббота

«Динамо» — ЦСКА — время начала матча — 15:00 (мск)

«Балтика» — «Урал» — время начала матча — 17:30 (мск)

«Краснодар» — «Локомотив» — время начала матча — 19:30 (мск)

«Сочи» — «Ростов» — время начала матча — 20:00 (мск)

20 августа, воскресенье

«Факел» — «Пари НН» — время начала матча — 17:30 (мск)

«Спартак» — «Зенит» — время начала матча — 19:30 (мск)

«Ахмат» — «Оренбург» — время начала матча — 20:00 (мск)

«Матч ТВ» в среднем транслирует по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.

Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

РПЛ: календарь матчей и команды чемпионата России по футболу

Первая лига (ФНЛ-1): расписание и трансляции матчей 5-го и 6-го туров

14 августа, понедельник

«Алания» — «Торпедо» — время начала матча — 17:30 (мск)

19 августа, суббота

«Шинник» — «Кубань» — время начала матча — 17:00 (мск)

«Сокол» — «Химки» — время начала матча — 17:30 (мск)

«Волгарь» — «Енисей» — время начала матча — 18:00 (мск)

20 августа, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Черноморец» — время начала матча — 10:00 (мск)

«Тюмень» — «Динамо» — время начала матча — 17:00 (мск)

«Ленинградец» — «Акрон» — время начала матча — 18:00 (мск)

«Родина» — «Алания» — время начала матча — 18:00 (мск)

Все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне 2023 / 2024 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Также игры будут доступны в приложении «Смарт ТВ» «Кинопоиска», на сайте титульного партнера лиги — компании «МЕЛБЕТ» и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

РПЛ и первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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