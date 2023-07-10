Матео Барач прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Матео Барач прибыл в Россию, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

По информации источника, 10 июля футболист проведет первую тренировку с самарской командой в текущее межсезонье.

Барач провел вторую половину минувшего сезона в «Остенде» на правах аренды из «Крыльев Советов». В сезоне-2022/23 хорватский полузащитник сыграл в 12 матчах за самарскую команду в РПЛ, а также в FONBET Кубке России и принял участие в 6 матчах за бельгийский клуб.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Крылья Советов» сыграют против «Ахмата». Матч пройдет 22 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.