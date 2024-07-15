Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:57

Кассьерра: «Я счастлив в «Зените» и не собираюсь уходить»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своем будущем. По словам футболиста, он не собирается уходить из питерского клуба.

«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы продать 27-летнего колумбийца, если подпишут форварда «Спартака» Александра Соболева.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий провел 38 матчей за питерцев во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
Обсудить
Читайте также
Рудковская допустила иски к матери Парсеговой от третьих лиц
Рудковская ответила на претензии Парсеговой
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара около Дюрсо
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Локомотив» намерен приобрести форварда сборной Камеруна Н'Жи
Иванов: «Аренда Помазуна? Мы с ним не общались»
В «Алавесе» опровергли информацию о возможном переходе Чалова
Деменко: «Краснодару» нужна хорошая скамейка запасных, чтобы бороться с «Зенитом»
Нигматуллин: «Возможно, в этом сезоне «Ростов» сможет бороться за тройку»
Гладилин: «Джикия сейчас находится в самом расцвете сил и может показывать хороший футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Локомотив» намерен приобрести форварда сборной Камеруна Н'Жи

«СЭ» разыгрывает новую футболку «Краснодара» с автографом Сперцяна