Кассьерра: «Забитый гол точно придаст мне больше уверенности»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о конкуренции с форвардом сине-бело-голубых Иваном Сергеевым.

— Как вам конкуренция с Сергеевым?

— Забитый гол точно придаст мне больше уверенности. Ваня Сергеев отличный нападающий, у нас хорошие отношения. Когда удается забивать, особенная радость. Дальше буду так же работать на максимум, помогать команде.

— Какую цель по голам ставишь на сезон? Учитывая, что не удавалось забить 19 матчей.

— Я не большой любитель ставить конкретные цели. Я счастлив, что спустя такое количество времени, мне удалось забить. Единственное, что планирую — отдавать себя на 100% и не важно каким способом.

25-летний колумбиец забил гол ударом через себя и принес победу своей команде. Этот мяч стал для него дебютным за сине-бело-голубых.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.