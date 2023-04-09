Кассьерра: «Очень счастлив, что сумел отличиться. Сложный матч»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о матче против «Локомотива» (2:1).

«Очень счастлив, что сумел отличиться. Сложный матч. Соперник сложный, сильный. Мы приложили много усилий, чтобы сравнять счет в первом тайме. Самое главное — забрали три очка», — сказал Кассьерра.

25-летний колумбиец забил гол ударом через себя и принес победу своей команде. Этот мяч стал для него дебютным за сине-бело-голубых.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.