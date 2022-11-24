Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча, сообщает пресс-служба клуба.

«В связи со слабой динамикой консервативной терапии и предстоящей зимней паузой, когда игрок должен полноценно набрать физическую форму перед весенней частью чемпионата, медицинский штаб принял решение произвести операционное вмешательство.

Возвращение Норманна к тренировочной работе ожидается на зимних сборах», — говорится в заявлении.

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.