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24 ноября, 22:28

Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча

Иван Шитик
Корреспондент
Матиас Норманн.
Фото ФК &quot;Динамо&quot;.
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча, сообщает пресс-служба клуба.

«В связи со слабой динамикой консервативной терапии и предстоящей зимней паузой, когда игрок должен полноценно набрать физическую форму перед весенней частью чемпионата, медицинский штаб принял решение произвести операционное вмешательство.

Возвращение Норманна к тренировочной работе ожидается на зимних сборах», — говорится в заявлении.

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
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