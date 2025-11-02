Кисляк — о сравнении с Биллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, сравнившего хавбека армейцев с полузащитником «Реала» Джудом Биллингемом. «Видел эти заголовки. Очень приятно. Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок, много про него рассказывал Эдуард Николаевич Безуглов, каким он был хорошим футболистом. Он, Широков, Денисов, если сравнивать с моей позицией. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают. Но с Биллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти», — сказал Кисляк «СЭ». В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел 21 матч в составе армейцев по всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Бен Ричардс Бубнов тоже говорит, что Батров и Кисляк готовые игроки для мадридского "Реала". Видел вчера Батракова в матче с бразгазом, который в последних сезонах в Лиге чемпионов выиграл 1 раз в 12 матчах с соперниками, существенно уступающими в классе "Реалу". Лучше бы не видел. 02.11.2025

litvinovvv .... И здесь Остапа понесло.... 02.11.2025

руслан магомедов Как, и зенит!!!!!!!!!!Может семака будут держать , а может и погонят. Возьмут бразильяна, а зачем там семак. ? Еще на переводчика тратиться. Хотя наверное семак уже гутарит по ихнему. 02.11.2025

руслан магомедов кисляк, мамай был конченым отморозком и футбол у него был последним в списке желаний! кисляки-батраки вы еще и пару лет не отыграли на уровне. Таких звездунов и в ЦСКА хватало, и где они играют. Только не надо об электричке без головы.!! 02.11.2025

DemolisherAjax Превзойти Беллингема играя в РПЛ и забивая таким великолепным командам как Пари НН ? :) Ну разумеется превзойдет :) Барулев,научись писать правильно фамилии футболистов - "корреспондент" ты наш ) 02.11.2025

Berkut-7 Ну это вряд ли, папой могу быть я ему )) Но он реально очень крутой игрок , это лушая 8ка в мире . 02.11.2025

андрей андреев да ладно! Он что, папа тебе?)) Уж больно ты его приукрасил. 02.11.2025

Berkut-7 Превзойти Беллингема не получится , все отсальных в списке без проблем может. 02.11.2025

Berkut-7 Дутая величина? Да он просто идеальная 8 ка, мощный, быстрый , техничный , работоспособный, забивной , подвижный , он фактически Стивен Джерард только темнокожий. 02.11.2025

Slim Tallers Скорее фамилию поменяет на Тухляк. 02.11.2025

Чернобог Как и бомжеклуб нашего местечкового разлива.. 02.11.2025