2 ноября, 11:55

Кисляк — о сравнении с Биллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, сравнившего хавбека армейцев с полузащитником «Реала» Джудом Биллингемом.

«Видел эти заголовки. Очень приятно. Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок, много про него рассказывал Эдуард Николаевич Безуглов, каким он был хорошим футболистом. Он, Широков, Денисов, если сравнивать с моей позицией. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают. Но с Биллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти», — сказал Кисляк «СЭ».

В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел 21 матч в составе армейцев по всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

13

  • Бен Ричардс

    Бубнов тоже говорит, что Батров и Кисляк готовые игроки для мадридского "Реала". Видел вчера Батракова в матче с бразгазом, который в последних сезонах в Лиге чемпионов выиграл 1 раз в 12 матчах с соперниками, существенно уступающими в классе "Реалу". Лучше бы не видел.

    02.11.2025

  • litvinovvv

    .... И здесь Остапа понесло....

    02.11.2025

  • руслан магомедов

    Как, и зенит!!!!!!!!!!Может семака будут держать , а может и погонят. Возьмут бразильяна, а зачем там семак. ? Еще на переводчика тратиться. Хотя наверное семак уже гутарит по ихнему.

    02.11.2025

  • руслан магомедов

    кисляк, мамай был конченым отморозком и футбол у него был последним в списке желаний! кисляки-батраки вы еще и пару лет не отыграли на уровне. Таких звездунов и в ЦСКА хватало, и где они играют. Только не надо об электричке без головы.!!

    02.11.2025

  • DemolisherAjax

    Превзойти Беллингема играя в РПЛ и забивая таким великолепным командам как Пари НН ? :) Ну разумеется превзойдет :) Барулев,научись писать правильно фамилии футболистов - "корреспондент" ты наш )

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Ну это вряд ли, папой могу быть я ему )) Но он реально очень крутой игрок , это лушая 8ка в мире .

    02.11.2025

  • андрей андреев

    да ладно! Он что, папа тебе?)) Уж больно ты его приукрасил.

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Превзойти Беллингема не получится , все отсальных в списке без проблем может.

    02.11.2025

  • Berkut-7

    Дутая величина? Да он просто идеальная 8 ка, мощный, быстрый , техничный , работоспособный, забивной , подвижный , он фактически Стивен Джерард только темнокожий.

    02.11.2025

  • Slim Tallers

    Скорее фамилию поменяет на Тухляк.

    02.11.2025

  • Чернобог

    Как и бомжеклуб нашего местечкового разлива..

    02.11.2025

  • андрей андреев

    А кто такой Беллингем? Дутая величина. Единственное достоинство - здоров как лось. Ну, и естественно, темнокожий. Реал, вообще, скоро из одних негров будет состоять.

    02.11.2025

