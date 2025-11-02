2 ноября, 11:55
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, сравнившего хавбека армейцев с полузащитником «Реала» Джудом Биллингемом.
«Видел эти заголовки. Очень приятно. Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок, много про него рассказывал Эдуард Николаевич Безуглов, каким он был хорошим футболистом. Он, Широков, Денисов, если сравнивать с моей позицией. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают. Но с Биллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти», — сказал Кисляк «СЭ».
В текущем сезоне 20-летний Кисляк провел 21 матч в составе армейцев по всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Бен Ричардс
Бубнов тоже говорит, что Батров и Кисляк готовые игроки для мадридского "Реала". Видел вчера Батракова в матче с бразгазом, который в последних сезонах в Лиге чемпионов выиграл 1 раз в 12 матчах с соперниками, существенно уступающими в классе "Реалу". Лучше бы не видел.
02.11.2025
litvinovvv
.... И здесь Остапа понесло....
02.11.2025
руслан магомедов
Как, и зенит!!!!!!!!!!Может семака будут держать , а может и погонят. Возьмут бразильяна, а зачем там семак. ? Еще на переводчика тратиться. Хотя наверное семак уже гутарит по ихнему.
02.11.2025
руслан магомедов
кисляк, мамай был конченым отморозком и футбол у него был последним в списке желаний! кисляки-батраки вы еще и пару лет не отыграли на уровне. Таких звездунов и в ЦСКА хватало, и где они играют. Только не надо об электричке без головы.!!
02.11.2025
DemolisherAjax
Превзойти Беллингема играя в РПЛ и забивая таким великолепным командам как Пари НН ? :) Ну разумеется превзойдет :) Барулев,научись писать правильно фамилии футболистов - "корреспондент" ты наш )
02.11.2025
Berkut-7
Ну это вряд ли, папой могу быть я ему )) Но он реально очень крутой игрок , это лушая 8ка в мире .
02.11.2025
андрей андреев
да ладно! Он что, папа тебе?)) Уж больно ты его приукрасил.
02.11.2025
Berkut-7
Превзойти Беллингема не получится , все отсальных в списке без проблем может.
02.11.2025
Berkut-7
Дутая величина? Да он просто идеальная 8 ка, мощный, быстрый , техничный , работоспособный, забивной , подвижный , он фактически Стивен Джерард только темнокожий.
02.11.2025
Slim Tallers
Скорее фамилию поменяет на Тухляк.
02.11.2025
Чернобог
Как и бомжеклуб нашего местечкового разлива..
02.11.2025
андрей андреев
А кто такой Беллингем? Дутая величина. Единственное достоинство - здоров как лось. Ну, и естественно, темнокожий. Реал, вообще, скоро из одних негров будет состоять.
02.11.2025