Матвей Лукин рассказал о желании закрепиться в основном составе ЦСКА

15 января, 22:30
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что намерен закрепиться в основном составе армейской команды.
— Твоя позиция — одна из проблемных в ЦСКА. Не задавался вопросом, почему тогда не получаешь больше игрового времени?
— В глубине души — конечно, да. Каждому хочется играть, и мне тоже. Но тренерскому штабу виднее. На каждой тренировке и игре полностью отдаю себя, никогда не жалею. Спасибо, что мне дали шанс с «Локомотивом». Надеюсь, что на сборах проявлю себя и буду получить больше игрового времени.
— Карпов не закрепился, Котин тоже, Каптилович уходит. Не пугает?
— Мы разные люди с разными характерами и дисциплиной. Не буду говорить про этих ребят, но я совершенно другой. Не думаю, а делаю то, что должен. А там посмотрим, — цитирует Лукина Sport24.
18-летний защитник в этом сезоне РПЛ провел 1 матч за команду, не отметившись результативными действиями. В составе армейцев футболист играет с лета 2021 года.
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