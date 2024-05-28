Сафонов: «Команда приняла Мусаева, с ним играем в атаку»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов оценил работу главного тренера команды Мурада Мусаева.

40-летний специалист возглавил «быков» 14 марта, сменив серба Владимира Илича.

«Работа с Мусаевым? Каждый тренер привносит что-то свое, глупо ожидать, что Мусаев будет играть, как Ивич. Команда приняла Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо — в атаку. Чего-то не хватило в концовке, но это все мы исправим на сборах», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По итогам сезона-2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда впервые в своей истории завоевала серебряные медали РПЛ.