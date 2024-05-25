Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:57

Сафонов — о сезоне «Краснодара»: «Оценю на пятерку, но эмоции негативные»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги сезона.

25 мая «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ. «Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице по итогам сезона.

— С каким настроем подходите к июньскому сбору национальной команды?

— Сначала надо переварить сегодняшний матч. Все эмоции, тяжелая встреча. Хочу отметить то, что, естественно, в моей карьере это первая такая игра, когда каждый из результатов несет за собой последствия в турнирной таблице. Это удивительно, наверное. Насколько знаю, там говорили, что «Локомотив» играл лет 10 назад в таком матче, первая-вторая строчка. И, наверное, с тех пор это первый сезон, где интрига сохраняется до самого конца. Было интересно.

— За какой матч обиднее всего, не считая сегодняшний?

— Не хочу вспоминать. Было много матчей. Какой-то один назвать не могу. Мы упускали победу на последних секундах. Мы не забивали в пустые ворота. Естественно, самый свежий — это последний матч, но нельзя выделить какой-то один.

— Насколько оценишь этот сезон, потому что второе место в таблице РПЛ — тоже историческое для «Краснодара»?

— Думаю, что это «пятерка». Но эмоции негативные, — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
3
0
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Кордоба сделал «Зенит» чемпионом и продлил проклятие «Динамо». Что случилось в матче «Краснодар» - «Динамо»
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ
Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?
У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо»
«Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых
Сафонов сравнил игру с «Динамо» с матчем Лиги чемпионов
Вильям Оливейра — о чемпионстве «Зенита»: «Непросто выигрывать шесть раз подряд»
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ
Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?
У Смолова не сработала опция автоматического продления контракта с «Динамо»
«Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых
Шпинев: «Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив». Это их последний матч за клуб»
«Зенит» повторил два отечественных рекорда, Семак превзошел Романцева по сумме чемпионств
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мусаев считает, что ЦСКА мог лучше провести минувший сезон

Ерохин: «Думаю, мы можем с гордостью отпраздновать чемпионство «Зенита»