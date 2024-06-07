Сафонов — о запрете выезда из России из-за долгов по алиментам: «Это все слухи»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал новость о том, что ему ограничен выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

«Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано — слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать. Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть — что они напишут в следующий раз», — цитирует вратаря Sport24.

Ранее сообщалось, что Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену о краже с его банковской карты 800 тысяч рублей. Семья девушки подозревает, что спортсмен сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ».