Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:49

Сафонов: «Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с «ПСЖ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о возможном переходе в «ПСЖ».

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.

«Мы могли стать чемпионами. В таком составе у команды все впереди. Последний матч за «Краснодар»? Откуда я знаю. Я не могу подтвердить или опровергнуть переговоры с «ПСЖ». Если вам что-то вдруг нужно будет узнать — вы узнаете», — сказал Сафонов.

В матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл «Динамо» (1:0). «Быки» обошли бело-голубых в турнирной таблице и финишировали на втором месте в чемпионате России.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
8
Обсудить
Читайте также
Федор Смолов и Карина Истомина впервые стали родителями
Заключительный тур РПЛ состоится 25 мая
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Хуниор Алонсо объявил об уходе из «Краснодара»
«Крылья Советов» — «Пари НН»: у Сухого были основания назначить пенальти
Силкин: «Одного Тюкавина мало»
Тюкавин: «Проклятье «Динамо»? Мы в это не верим. Мы верили в себя, в победу»
Сафонов: «Краснодар» потерял слишком много очков в последние пять туров»
Силкин: «Динамо» заслуженно проиграло"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Краснодар» впервые стал серебряным призером чемпионата России

Чемпионат России: итоговая таблица РПЛ-2023/24