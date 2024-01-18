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Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Только положительные эмоции, близкие к счастью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал продление контракта с клубом до 31 января 2029 года.

«Естественно только положительные эмоции, близкие к счастью, потому что я понимаю, что такой долгосрочный контракт — это результат плодотворной работы и хороших, доверительных отношений, которые строились годами. Для меня «Краснодар» — это все, потому что я прошел долгий путь от школьной скамьи до выхода на поле с капитанской повязкой. Это долгий путь, я рад, что он не заканчивается, что он только продолжается. Нельзя сказать, что он начинается, но я думаю, что он сейчас в самом разгаре своего хода, поэтому я с нетерпением жду того, что будет дальше», — сказал Сафонов в интервью YouTube-каналу клуба.

Срок действия предыдущего трудового соглашения Сафонова истекал 31 декабря 2025 года. 24-летний футболист дебютировал в основном составе «быков» в 2017 году и всего провел за черно-зеленых 163 матча, в 50 оставил ворота в неприкосновенности.

Роналдо Сезар дос Сантос, Дмитрий Чистяков и&nbsp;Никита Салтыков. Трансферы РПЛ: Круговой станет игроком ЦСКА, «Сочи» взял Чистякова, а что со «Спартаком»?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d3wt6kFPr8c
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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