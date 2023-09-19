Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о необходимости футболистам уезжать из РПЛ.

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда-то дальше. В Европе распространена философия того, что чем больше ты играешь, тем лучше контракт получишь и сможешь попасть в более сильную лигу. Поэтому совет Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России все хорошо», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Также 24-летний голкипер отметил, что не стоит осуждать Карпина за личные честные мысли, и выразил ему благодарность за то, что он делится своим мнением.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность. Ранее главный тренер национальной команды объяснил эти слова тем, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта.

Сафонов выступал за сборные России всех уровней. Он дебютировал за основную команду 1 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Польши, а 16 июня сыграл первый официальный матч, выйдя в стартовом составе против сборной Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020.

Всего на счету голкипера 10 матчей за сборную России, в которых он пропустил 8 голов. Также Сафонов провел 5 сухих игр за команду.