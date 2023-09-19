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Сегодня, 10:40

Сафонов — о словах Карпина: «Он не призывал ослаблять чемпионат»

Сафонов отреагировал на слова Карпина о необходимости уезжать из РПЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о необходимости футболистам уезжать из РПЛ.

«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда-то дальше. В Европе распространена философия того, что чем больше ты играешь, тем лучше контракт получишь и сможешь попасть в более сильную лигу. Поэтому совет Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России все хорошо», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Также 24-летний голкипер отметил, что не стоит осуждать Карпина за личные честные мысли, и выразил ему благодарность за то, что он делится своим мнением.

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность. Ранее главный тренер национальной команды объяснил эти слова тем, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта.

Сафонов выступал за сборные России всех уровней. Он дебютировал за основную команду 1 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Польши, а 16 июня сыграл первый официальный матч, выйдя в стартовом составе против сборной Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020.

Всего на счету голкипера 10 матчей за сборную России, в которых он пропустил 8 голов. Также Сафонов провел 5 сухих игр за команду.

Валерий Карпин. Карпин и призыв уезжать: камень в воды российского футбола. Колонка Казакова
Источник: Матч ТВ
Валерий Карпин
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная России по футболу
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 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
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 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
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 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
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25.09 19:00
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