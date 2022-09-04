Матвей Сафонов заявил, что «Краснодару» рано думать о чемпионстве в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что его команде не стоит раньше времени думать о чемпионстве России.

«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве. Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», — цитиурет Сафонова Metaratings.ru.

После 8 туров РПЛ «Краснодар» идет вторым в турнирной таблице, набрав 17 очков. У идущего первым «Зенита» такое же количество очков, но на один матч меньше.