Матыцин — о выдаче гражданства Сантосу: «Отношусь с доверием и уважением к решению президента»

Председатель комитета по спорту Государственной Думы РФ Олег Матыцин в комментарии «СЭ» высказался о выдаче российского гражданства защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Если президент принял решение [о выдаче гражданства], значит, были основания. Отношусь с уважением и доверием к его решению. Дуглас в сборной России? Это вопрос к Александру Дюкову. Спорт никогда не был национальным, он всегда интернациональный», — сказал Матыцин «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.