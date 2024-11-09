Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Матыцин — о выдаче гражданства Сантосу: «Отношусь с доверием и уважением к решению президента»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель комитета по спорту Государственной Думы РФ Олег Матыцин в комментарии «СЭ» высказался о выдаче российского гражданства защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Если президент принял решение [о выдаче гражданства], значит, были основания. Отношусь с уважением и доверием к его решению. Дуглас в сборной России? Это вопрос к Александру Дюкову. Спорт никогда не был национальным, он всегда интернациональный», — сказал Матыцин «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
Олег Матыцин

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
Сегодня
Вчера
Неделя