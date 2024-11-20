Маухуб готов сыграть против «Факела

Агент нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба, Анис эль-Мехди, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии футболиста в матче 16-го тура РПЛ против «Факела».

«Он готов сыграть против «Факела». Адаптация? Она проходит постепенно», — сказал Эль-Мехди «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист пропустит матч против «Амкала» (2:4), чтобы подготовиться к матчу с «Факелом».

После 15 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

24 ноября бело-голубые на выезде сыграют с воронежским «Факелом». Встреча начнется в 16.30 мск.