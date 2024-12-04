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Маурисио о гражданстве РФ для Сантоса: «Он отличный футболист. Рад за него»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио в разговоре с «СЭ» отреагировал на выдачу российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Это хорошая история для Дугласа Сантоса, он отличный футболист. Рад за него. Дуглас много лет живет в России, поэтому гражданство ему нужно для жизни в этой стране. Когда я играл в России, то тоже хотел получить российское гражданство. Мне очень нравится эта страна, я знаю русский язык. Может быть, в будущем мне удастся получить российское гражданство», — сказал Маурисио «СЭ».

30-летний Дуглас Сантос получил российское гражданство 21 октября указом президента РФ Владимира Путина. Бразильский защитник выступает за «Зенит» с 2019 года.

6 ноября пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что капитан команды не будет считаться легионером в РПЛ.

Дуглас Сантос
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
ФК Зенит
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