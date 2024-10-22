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Маурисио — о переходе в «Зенит»: «Когда получил предложение, то не мог поверить в это»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о переходе в питерский клуб зимой 2016 года.

«Мне очень нравилось играть за такой большой клуб. Я сделал серьезный шаг в карьере. Перешел в топ-клуб, играл в еврокубках и выигрывал трофеи — Кубок и Суперкубок. Скажу честно, когда получил предложение из Питера, то не мог поверить в это, не ждал такого развития событий. Тогда в команде было много высококлассных футболистов: Халк, Кришито, Витсель, Данни и остальные. Все они играли за свои национальные сборные, а Маурисио был только в «Тереке», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 год. Он провел за клуб 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

В&nbsp;2014 году Рамзан Кадыров подарил Маурисио бутсы с&nbsp;бриллиантами. «И тогда Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!» Интервью Маурисио — об «Ахмате», «Зените» и России

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
Футбол
ФК Зенит

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