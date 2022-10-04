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Сегодня, 11:08

Маурисио назвал лучшего тренера, с которым ему довелось работать в РПЛ

Алина Савинова

Бразильский футболист Маурисио рассказал, с кем из тренеров ему больше всего понравилось работать в РПЛ.

«На первом месте всегда будет Рахимов. Лучший тренер в моей карьере. Когда Рахимов пришел в «Терек», у нас было много проблем. Рахимов очень четко понимал футбол, и тренировки у него были супер. Но он часто злился на нас. Только со временем начал понимать игроков, а игроки — его. Результат стал улучшаться, и все было отлично. Я очень многому научился у Рахимова. Он всегда верил в меня», — приводит слова бразильского футболиста Sport24.

Маурисио выступал за такие российские клубы, как «Терек» (2010-2015) и «Зенит» (2016-2017). На данный момент он является игроком «Родины», с которой подписал контракт в этом году.

В нынешнем сезоне 33-летний спортсмен провел за «Родину» 2 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-04-brazilets-maurisio-nazval-luchshego-trenera-kotoryy-rabotal-s-nim-v-rpl
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
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