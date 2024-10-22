Маурисио — о Луческу в «Зените»: «Атмосфера в раздевалке стала плохой»

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» рассказал о работе с Мирче Луческу.

Румынский специалист тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

— При Луческу ты стал играть меньше. Почему?

— Это хороший вопрос. При Виллаш-Боаше постоянно играл. При Луческу свой подход к делу не менял, все время тренировался и отдавал все силы на поле. При Мирче в раздевалке изменилась атмосфера в худшую сторону. Она стала плохой. Луческу был слишком эгоистичным и закрытым. Если с Виллаш-Боашем могли поговорить, обсудить некоторые игровые моменты, то при Мирче такого не было.

Маурисио выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 год. Он провел за клуб 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.