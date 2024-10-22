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Маурисио о дебюте в России: «Было ужасно холодно. Не понимал, что я там делаю»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио в интервью «СЭ» рассказал о своем дебюте за клуб в 2010 году.

— Кто вам помогал в адаптации в России?

— Эктор Бракамонте. Он был для меня отцом, когда я переехал в Россию, — учил русскому языку, подсказывал в игровых эпизодах. Повторюсь, мне же было всего двадцать лет, я был молодым и неопытным. А Эктор — лидером и душой того «Терека», его все уважали. До сих пор помню, как дебютировал за клуб.

— Это же было в Новосибирске.

— Да, мы тогда победили «Сибирь» 2:0, но было ужасно холодно. Наверное, тогда была самая низкая температура на моей памяти. Не понимал, что я там делаю. Спросил у Эктора: «Как ты привык к этому морозу?» Он ответил: «Немного подожди, тоже привыкнешь». Потом мы пошли в раздевалку, все танцевали и радовались. Я тоже этого не понял и спросил об этом у Бракамонте, а он ответил: «Сейчас придет руководитель». К нам в раздевалку пришел один из главных руководителей «Терека». Он нас похвалил и выдал небольшие подарки. Уже не помню какие, но партнеры были очень рады.

Маурисио выступал за «Ахмат» с 2010 по 2016 год. Он провел за клуб 172 матча, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач.

В&nbsp;2014 году Рамзан Кадыров подарил Маурисио бутсы с&nbsp;бриллиантами. «И тогда Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!» Интервью Маурисио — об «Ахмате», «Зените» и России

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
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