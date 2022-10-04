Маурисио рассказал, как Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами

Новичок «Родины» бразилец Маурисио рассказал о подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова во время выступлений за «Ахмат».

«Кадыров как-то подарил мне бутсы с бриллиантами. Позвонил мне и пригласил на ужин к себе в резиденцию. Там он вручил мне большую коробку. Когда увидел, что внутри, офигел. Подумал: «Это реально бутсы с бриллиантами?!» — цитирует Маурисио Sport24.

Маурисио отметил, что до сих пор хранит этот подарок у себя в сейфе. И добавил, что не знает, сколько такие бутсы могли бы стоить.

«Для меня этот подарок дорог не в материальном плане, а в душевном. У всего в мире есть цена, но хорошее отношение к себе не купишь», — добавил он.

В составе «Терека» (прежнее название «Ахмата». — Прим. «СЭ») Маурисио провел 172 матча, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач.

Полузащитник выступал в составе грозненцев с 2010 по 2016 год.

В нынешнем сезоне 33-летний Маурисио провел за «Родину» 2 матча и не отметился результативными действиями.