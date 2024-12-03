Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Маурисио — о голе Лещука: «Шелии просто очень сильно не повезло»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Ахмата» Маурисио в комментарии «СЭ» отреагировал на гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура чемпионата России против грозненцев (1:1).

«Увидел гол Лещука... Это футбол, Шелии просто очень сильно не повезло. Мяч очень высоко поднялся вверх, очень тяжело за ним следить, так как прожекторы могут светить прямо в лицо. И изначально мне показалось, что защитник «Динамо» Фернандес помешал Шелии выбить мяч. Но судья решил по-другому», — сказал Маурисио «СЭ».

Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в чемпионатах России. 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов, игравший за московское «Торпедо-ЗИЛ», отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела» (3:1).

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
ФК Ахмат
Читайте также
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча против махачкалинского «Динамо»
Лещенко — о «Динамо»: «Я не вижу желания у игроков. Это очень расстраивает»
Первый тренер Соболева: «Когда Лещук пропускал, его тоже травили. Но это не карма»
«Торпедо» подтвердило назначение Ари на пост спортивного директора
Марио Личка: «Тюкавин уверен в своих качествах»
Гершкович выразил надежду, что в тройке РПЛ будут возглавляемые российскими тренерами команды
Сегодня
Вчера
Неделя