Маурисио — о голе Лещука: «Шелии просто очень сильно не повезло»

Бывший футболист «Ахмата» Маурисио в комментарии «СЭ» отреагировал на гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура чемпионата России против грозненцев (1:1).

«Увидел гол Лещука... Это футбол, Шелии просто очень сильно не повезло. Мяч очень высоко поднялся вверх, очень тяжело за ним следить, так как прожекторы могут светить прямо в лицо. И изначально мне показалось, что защитник «Динамо» Фернандес помешал Шелии выбить мяч. Но судья решил по-другому», — сказал Маурисио «СЭ».

Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в чемпионатах России. 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов, игравший за московское «Торпедо-ЗИЛ», отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела» (3:1).