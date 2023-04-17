Майга охарактеризовал тренерскую работу Юрана: «Он всегда рядом с игроками»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в комментарии для «СЭ» оценил назначение Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

— Как тебе работается с Юраном?

— Он хороший тренер. У него есть дух и уверенность! Как специалист и как человек он мне очень понравился. Юран всегда рядом с игроками. Если что-то непонятно, всегда объясняет.

— Как воспринял отставку Горлова?

— Это тоже хороший тренер. Может быть, нашу команду настигло невезение в последних матчах при нем. Благодарю его за все, что он сделал. Но не могу много об этом говорить. Сейчас у нас тяжелая ситуация. Нужно работать, держать голову выше.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана.