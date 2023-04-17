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Майга охарактеризовал тренерскую работу Юрана: «Он всегда рядом с игроками»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в комментарии для «СЭ» оценил назначение Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

— Как тебе работается с Юраном?

— Он хороший тренер. У него есть дух и уверенность! Как специалист и как человек он мне очень понравился. Юран всегда рядом с игроками. Если что-то непонятно, всегда объясняет.

— Как воспринял отставку Горлова?

— Это тоже хороший тренер. Может быть, нашу команду настигло невезение в последних матчах при нем. Благодарю его за все, что он сделал. Но не могу много об этом говорить. Сейчас у нас тяжелая ситуация. Нужно работать, держать голову выше.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана.

Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.
«Пари НН» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 19 очков за 23 тура.
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
Мамаду Майга
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