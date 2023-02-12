Майкон — о лишнем весе бразильцев в РПЛ: «Возможно, это связано со многими праздниками и вечеринками»

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон высказался о выступавших в России бразильцах, у которых были проблемы с лишним весом.

«У каждого футболиста есть свои особенности. Особенностей вратарей является то, что они особо не бегают по полю. Часть бразильцев приезжали сюда играть с лишним весом, и, возможно, это связано со многими праздниками, вечеринками. Поэтому они могли набирать вес. В особенности, если они веселятся целый месяц, едят и пьют. Конечно, такое происходит», — приводит Sport24 слова Майкона.

Ранее тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал о том, что у голкипера Ивана был лишний вес.