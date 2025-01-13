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Сегодня, 09:50

Майсторович будет работать индивидуально на зимних сборах «Динамо» в Катаре

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что защитник команды Милан Майсторович находится в удовлетворительном состоянии.

19-летний футболист не принимал участия в матчах «Динамо» с сентября из-за повреждения приводящих мышц.

— Год закрыли. Было оперативное вмешательство Майсторовича. Улетал в Белград. Он возвращается в удовлетворительном состоянии. В Катаре он приступит к беговой работе. Планируем задействовать весь сбор индивидуальной работой, чтобы полноценно начать возвращать Майсторовича в команду ко 2-3-му сбору и весенней части чемпионата. Чавес сразу прилетит в Катар, потому что у него родился ребенок. Главный тренер разрешил.

В нынешнем сезоне Майсторович провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 1 голом.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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