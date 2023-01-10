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Сегодня, 17:43

Майсторович прибыл в расположение «Динамо» и прошел медосмотр

Алина Савинова
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Сербский защитник Милан Майсторович присоединился к «Динамо» и прошел медобследование, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что 17-летний футболист отправится вместе с командой на тренировочные сборы, которые пройдут в ОАЭ и Турции.

Бело-голубые пробудут в ОАЭ с 12 по 22 января и сыграют там два товарищеских матча 18 и 22 января. Второй и третий сборы команда будет проходить в Турции.

В текущем сезоне Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.

Источник: https://t.me/fcdynamo/11385
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