Майсторович пропустит несколько матчей «Динамо» из-за травмы паховых колец

19-летний защитник «Динамо» Милан Майсторович не полетел в Нижний Новгород и не сыграет сегодня с «Рубином» из-за травмы.

«Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец, — прим. «СЭ»). Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.

Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердил поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 1 гол в 11 матчах за бело-голубых во всех турнирах.