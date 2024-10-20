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Сегодня, 17:45

Майсторович пропустит несколько матчей «Динамо» из-за травмы паховых колец

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Милан Майсторович (в центре) против нападающего «Спартака» Манфреда Угальде (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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19-летний защитник «Динамо» Милан Майсторович не полетел в Нижний Новгород и не сыграет сегодня с «Рубином» из-за травмы.

«Милан Майсторович пропустит ближайшие игры команды, так как проходит консервативное лечение в связи с синдромом ARS (растяжение паховых колец, — прим. «СЭ»). Минувшие две недели он находился и лечился в Сербии, куда ездил в молодежную сборную.
Врачи сборной осмотрели Майсторовича и отпустили из расположения команды, подтвердил поставленный в клубе диагноз. В ближайшие дни Милан вернется в Россию и продолжит восстановление на базе «Динамо», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Майсторович выступает за «Динамо» с февраля 2023 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 1 гол в 11 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

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