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Судейство

Сегодня, 11:46

Мажич нарушает судейскую конвенцию УЕФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», этой зимой департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) не планирует проводить сбор инспекторов РПЛ, работающих на матчах чемпионата и Кубка России. Вместо этого в течение одного или двух дней пройдет непродолжительный онлайн-семинар, по завершении которого инспекторы сдадут тест по правилам игры.

По всей видимости, руководитель ДСИ Милорад Мажич, как и в 2024-м, не собирается соблюдать судейскую конвенцию УЕФА. Она обязывает каждый год организовывать как минимум два совместных занятия для инспекторов и судей высшей лиги. В конвенции прямым текстом говорится, что инспекторы «должны посещать» не менее двух семинаров арбитров, однако у нас этого не происходит. Те, кто оценивает работу рефери, существуют сами по себе.

Кроме того, не первый год не выполняется еще одно требование основополагающего документа УЕФА, определяющего принципы организации судейства. В конвенции говорится, что невозможно работать в судейском департаменте национальной ассоциации и одновременно быть членом судейского комитета (СК). Но именно так и происходит в российском футболе, где в состав СК входят глава ДСИ Мажич и его заместитель Далибор Джурджевич.

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РПЛ
РФС
Милорад Мажич
УЕФА
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