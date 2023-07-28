Мажич назвал главную цель на посту главы департамента судейства РФС

Серб Милорад Мажич прокомментировал назначение на пост главы департамента судейства РФС. 50-летний арбитр ФИФА перечислил главные цели на этой должности.

«Работа в России — это один из наиболее больших вызовов, которые только возможны. Я уверен, что мы сможем добиться прогресса.

Наша главная цель - сделать единообразным подход арбитров, работающих в поле, так и ВАР, в трактовке различных моментов в каждой игре. Ко всем клубам должен быть одинаковый подход, и в низших дивизионах, и особенно в РПЛ.

Также мы постараемся уделить внимание развитию молодых судей. Так как у нас есть разрыв между опытными арбитрами и молодым поколением. Пока между ними, если так можно сказать, зияет дыра», — цитирует Мажича пресс-служба РФС.

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев.