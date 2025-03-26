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Судейство

26 марта, 13:50

Мажич назвал сроки появления саудовских арбитров в российском футболе

Камила Абдурахманова
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Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал перспективы привлечения судей из Саудовской Аравии для работы в российских турнирах.

«Нужно изменить регламент. РФС работает и договаривается об изменении регламента. Надеюсь, это займет не очень много времени. После этого мы будем обсуждать, когда они смогут приехать и работать на наших турнирах. Может быть, это будут матчи РПЛ, может быть, ФНЛ», — заявил Мажич «Матч Премьер».

Он также подчеркнул, что вопрос требует формальных процедур, после решения которых станет возможным привлечение иностранных арбитров к судейству российских футбольных матчей.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщал о планах пригласить арбитров из Саудовской Аравии и Белоруссии для обслуживания матчей МИР РПЛ в весенней части сезона.

Источник: Матч Премьер
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Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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