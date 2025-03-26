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Судейство

26 марта, 13:30

Мажич — об уходе Орсато из ЭСК РФС: «На его семью начали давить в соцсетях»

Камила Абдурахманова
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Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему итальянский арбитр Даниэле Орсато покинул экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при РФС.

«Он начал работать с нами, участвовал в онлайн-встрече с другими членами ЭСК, но через несколько дней получил иное предложение. Кроме того, после публикации новости о его работе в России на его семью начали оказывать давление через социальные сети. Я пытался с ним поговорить, но он был взволнован и принял своё решение. Мы должны это уважать», — заявил Мажич «Матч Премьер».

В августе 2024 года РФС объявил о включении 48-летнего экс-арбитра ФИФА в состав ЭСК. Председатель судейского комитета Павел Каманцев тогда уточнил, что контракт с Орсато рассчитан на сезон. Однако вскоре итальянец отказался от сотрудничества, ссылаясь на «общественно-политическую ситуацию и этические принципы». Позднее РФС официально подтвердил его выход из комиссии.

Орсато судил матчи Серии А, Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы. В 2022 году он обслуживал полуфинал ЧМ между Аргентиной и Хорватией, а в 2020-м — финал ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария».

Источник: Матч Премьер
Футбол
РФС
Даниэле Орсато
Милорад Мажич
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