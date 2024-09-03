Мажич: «Правила ФИФА запрещают выкладывать переговоры судей во время матчей»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему в новом сезоне не будут выкладываться переговоры судей во время матчей РПЛ.

— Раньше переговоры судей в спорных моментах можно было посмотреть на YouTube. Вернется ли это?

— Нет. Это был один из первых вопросов, который обсуждался, когда я обсуждал работу в России. Есть правила ФИФА, которые прямо запрещают публикацию подобных форматов. При этом мы остаемся приверженными принципам открытости и остаемся одной из ведущих федераций в части открытости и прозрачности в освещении деятельности судей. В том числе через публикацию анализа судейских решений и освещения деятельности ЭСК, — сказал Мажич.

Серб стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году специалист обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.