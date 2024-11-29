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Судейство

Сегодня, 13:56

Мажич ответил «Спартаку»: зря жалуетесь в ЭСК

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) объявил судей, назначенных на матчи 17-го тура чемпионата России. Этим фактически уже дан ответ «Спартаку», который оспорил решения бригады арбитров в ответной четвертьфинальной игре Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).

На этой встрече работали Сергей Карасев (судья), Виталий Мешков (ВАР) и Евгений Кукуляк (АВАР). По мнению красно-белых, они дважды не назначили 11-метровые удары за фолы на Маркиньосе и Кристофере Мартинсе. Решение экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, куда обратился «Спартак», пока не объявлено.

Но глава ДСИ Милорад Мажич уже дал этим трем арбитрам очередные матчи. Кукуляк судит встречу «Зенит» — «Крылья Советов». А Карасев и Мешков будут снова работать как рефери и ВАР — в ходе игры «Динамо» Мх — «Факел». Кроме того, у Мешкова еще один матч в качестве АВАР — «Акрон» — «Оренбург».

ФК Спартак (Москва)
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