Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал решение ЭСК РФС признать правильным второй гол «Спартака» в 21-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:1).

25 марта ЭСК РФС подтвердила, что гол Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча был засчитан верно. Сине-бело-голубые утверждали, что 28-летний форвард московской команды забил мяч из положения «вне игры».

«Мы проанализировали картинку со всех камер. Офсайда нет», — приводит слова Мажича Telegram-канал «Человек Д».

После 21 тура «Зенит» с 43 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему на втором месте «Спартаку» (43) по дополнительным показателям.