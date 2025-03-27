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Судейство

27 марта, 12:14

Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»

Даниил Аршавский
Милорад Мажич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал решение ЭСК РФС признать правильным второй гол «Спартака» в 21-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:1).

25 марта ЭСК РФС подтвердила, что гол Кристофера Мартинса на 90-й минуте матча был засчитан верно. Сине-бело-голубые утверждали, что 28-летний форвард московской команды забил мяч из положения «вне игры».

«Мы проанализировали картинку со всех камер. Офсайда нет», — приводит слова Мажича Telegram-канал «Человек Д».

Кристофер Мартинс забивает второй гол в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;.«Зенит» в ярости из-за решения по голу «Спартака»: даже выложил видео с разбором. Но оно некорректно

После 21 тура «Зенит» с 43 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему на втором месте «Спартаку» (43) по дополнительным показателям.

Источник: Telegram-канал «Человек Д»
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Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Милорад Мажич
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