Мажич прокомментировал отстранение Безбородова: «Не понимаю, как опытный судья начал публично анализировать»

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич призвал арбитров быть осторожнее в социальных сетях после отстранения арбитра Владислава Безбородова.

«Я не очень люблю социальные сети, но мы живем в современном мире. Моя рекомендация состоит в том, что не нужно на это отвлекаться, но я не хочу вводить прямой запрет. Каждый судья должен быть ответственным, когда он их использует. Я не понимаю, как профессиональный судья с таким опытом и на таком уровне начал публично дискутировать и анализировать. Сейчас до конца сезона у него не будет назначений», — приводит слова Мажича «Матч Премьер».

В ноябре Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от работы на матчах МИР РПЛ и других турниров под эгидой союза до конца сезона-2024/25. Причиной стали нарушения морально-этических норм, а также возможное предоставление ложной информации. Ранее в Telegram-канале «Але, рэф!» появились скриншоты переписки, где Безбородов, как утверждается, критиковал коллег и заявлял, что он «один остался, кто умеет судить». Позже появилась версия, что отстранение могло быть связано с его возможным переходом в департамент судейства.

Безбородов — рекордсмен среди российских арбитров по числу матчей в РПЛ (306). Он судил игры Лиги чемпионов, Лиги Европы, отборочные турниры ЧМ и Евро, а также дважды признавался лучшим судьей России (в сезонах-2021/22 и 2022/23) по оценкам инспекторов и экспертной комиссии РФС.