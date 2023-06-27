Мажич прокомментировал свое назначение на пост главы департамента судейства РФС

Сербский специалист Милорад Мажич прокомментировал свое назначение на пост главы департамента судейства РФС.

«Благодарю руководство РФС за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия – это большой вызов для меня. РПЛ и Кубок России – это витрина российского футбола и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах.

Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона как раньше, а в отдельной комнате ВАР-центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику.

Я и Далибор Джурджевич начнем работу с судьями уже 29 июня на сборе судей РПЛ в Москве. С нетерпением ждем начала подготовки к сезону», - приводит слова Мажича пресс-служба РФС.

По окончании судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года 50-летний специалист вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.