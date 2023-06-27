Судейство
Сегодня, 11:38
Сербский специалист Милорад Мажич прокомментировал свое назначение на пост главы департамента судейства РФС.
«Благодарю руководство РФС за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия – это большой вызов для меня. РПЛ и Кубок России – это витрина российского футбола и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах.
Одним из первых заметных нововведений в работе судейского корпуса станет изменение концепции оценивания работы арбитров. За основу будет взят передовой опыт ФИФА, который использовался на последнем чемпионате мира по футболу в Катаре. С нового сезона оценивать работу судей будут ВАР-инспекторы, которые получат доступ к переговорам судейской бригады и будут следить за матчем не с трибуны стадиона как раньше, а в отдельной комнате ВАР-центра. Это изменение позволит существенно повысить качество выставляемых оценок, а также сократит расходы на логистику.
Я и Далибор Джурджевич начнем работу с судьями уже 29 июня на сборе судей РПЛ в Москве. С нетерпением ждем начала подготовки к сезону», - приводит слова Мажича пресс-служба РФС.
По окончании судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года 50-летний специалист вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.