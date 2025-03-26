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26 марта, 13:10

Мажич о заявлениях Федорищева: «Все в российском футболе должны отнестись к этому серьезно»

Камила Абдурахманова
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Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о возможной коррупции в российском футболе.

«Все люди в российском футболе должны реагировать очень серьезно. Когда человек на таком уровне сказал такое, нужно это обсуждать и анализировать. Заведено уголовное дело, и я не могу вдаваться в подробности. Посмотрим, чем это закончится.

Влияет ли текущая ситуация на имидж? Это оказывает давление на имидж судейства, лиги и всего футбола в России. Надеюсь, что после окончания расследования российский футбол будет идти в позитивном направлении», — сказал Мажич «Матч Премьер».

Мажич добавил, что в каждой стране есть маленькие и большие проблемы, но вся разница в том, хотят ли люди их обсуждать. Тут это начали открыто обсуждать. Если бы все было идеально , то иностранцы не работали бы в России, потому что их помощь была бы не нужна.

В ноябре 2024 года Федорищев заявил, что представитель «Крыльев Советов» сообщил ему о долге клуба в 36 миллионов рублей перед «преступниками, связанными с коррупцией в судействе». По его словам, в схему вовлечены 10 клубов. РПЛ запросила у губернатора подробности, а позже он передал данные в правоохранительные органы. В январе ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве.

Источник: Матч Премьер
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Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Федорищев
Милорад Мажич
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