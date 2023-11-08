Мажич провел встречу с игроками и тренерами «Динамо»

Как стало известно «СЭ», 8 ноября судейский корпус во главе с Милорадом Мажичем провел встречу с футболистами и тренерским штабом «Динамо».

Ранее в «Спартаке» сообщили, что московский клуб провел встречу с руководителями российского судейского корпуса.

Мажич провел для игроков семинар по правилам игры, аналогичный тому, который был 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».

Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.

Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.