Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:06

Медина и Карраскаль вернутся в расположение ЦСКА после игр сборных 30 марта

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитники клуба Хесус Медина и Хорхе Карраскаль 30 марта прибудут в расположение столичной команды после матчей в составе национальных сборных.

«Медина и Карраскаль вернутся в расположение клуба утром в четверг. Бахтиер Зайнутдинов уже вернулся и тренируется с командой», — приводит слова Брейдо ТАСС.

Медина сыграл в товарищеском матче против сборной Чили (2:3). Колумбия провела два контрольным матча против Кореи (2:2) и Японии (2:1). В встрече против корейцев Карраскаль забил дебютный гол за национальную команду.

Источник: https://tass.ru/sport/17392983
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь и дружит с Леброном
Самая безумная гонка в мире. Вы не поверите, за чем бегут англичане с горы
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Краснодара» Алонсо вернется в Россию 29 марта