Медина назвал лучшего игрока в матче звезд «Спартака»

Парагвайский хавбек «Спартака» Хесус Медина в комментарии «СЭ» выделил лучшего игрока в матче звезд красно-белых.

«Кто был лучшим на поле? Титов! Знал о нем еще до этого матча!» — ответил Медина.

В матче звезд команда Олега Романцева одержала победу над командой Деяна Станковича («красные») со счетом 3:2.

«Лукойл Арену» посетили более 30 тысяч болельщиков. Игра прошла в формате «два тайма по 30 минут». В ней приняли участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».