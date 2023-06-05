Медина назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина назвал лучшего футболиста сезона-2022/23 в РПЛ.

«По количественному показателю, конечно же, Малком. Он забил множество голов, отдал результативные передачи. Цифры говорят сами за себя. Дальше назвать кого-то тяжело, так как есть ряд сильных футболистов. Что касается Чалова, то он хорош. Федор демонстрирует высокую технику, как я всегда отмечал. Он заслужил, чтобы быть выше всех в команде. Я старался приблизиться к нему, но важно быть в нужное время в нужном месте. И он всегда демонстрировал это. Он бомбардир, он готов забивать в каждом матче больше и больше», — приводит слова Медины Metaratings.ru.

Малком получил награду «Игрок сезона» на первой ежегодной премии РПЛ. Ранее он был признан нападающим сезона.

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23 с 23 голами.