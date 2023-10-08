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Сегодня, 21:51

Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Хесус Медина празднует гол в ворота ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил «СЭ» о том, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Парагваец сравнял счет на 90+7-й минуте.

«Была тяжелая игра, дерби. Почему праздновал гол в ворота ЦСКА? Это футбол. Уважаю ЦСКА, был там. Но я забил, надо продолжать играть. Сейчас я в «Спартаке». Ничего больше», — сказал Медина.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.

Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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  • Исаев-Штирлиц

    да скромненько отпраздновал...вон иуда задницу порвал в забеге счастья, теперь без него Зенит до конца года

    08.10.2023

  • spetrov

    А вокруг все пишут, что по сути праздновать не стал. Более того, выходят заметки с подводкой "Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение Хесуса Медины не праздновать гол, который принес "Спартаку" ничью в матче 11-го тура Мир РПЛ". Ну, ну, пошёл я, а то мне здесь ещё скажут "не учите нас писать заголовки и статьи". :)

    08.10.2023

    • Федотов — о Медине: «Мы были вместе целый сезон. Думаю, это был хороший этап»

    Абаскаль: «Матч с ЦСКА был очень медленным. «Спартак» сильно замедлял игру в первом тайме»