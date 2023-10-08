Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Сегодня, 21:51
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина ответил «СЭ» о том, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.
Парагваец сравнял счет на 90+7-й минуте.
«Была тяжелая игра, дерби. Почему праздновал гол в ворота ЦСКА? Это футбол. Уважаю ЦСКА, был там. Но я забил, надо продолжать играть. Сейчас я в «Спартаке». Ничего больше», — сказал Медина.
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».
Гол в ворота ЦСКА стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.
Исаев-Штирлиц
да скромненько отпраздновал...вон иуда задницу порвал в забеге счастья, теперь без него Зенит до конца года
08.10.2023
spetrov
А вокруг все пишут, что по сути праздновать не стал. Более того, выходят заметки с подводкой "Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал решение Хесуса Медины не праздновать гол, который принес "Спартаку" ничью в матче 11-го тура Мир РПЛ". Ну, ну, пошёл я, а то мне здесь ещё скажут "не учите нас писать заголовки и статьи". :)
08.10.2023