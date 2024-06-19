Медина поделился мнением об уходе Джикии из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал уход из команды Георгия Джикии. Он назвал его хорошим человеком.

— Известно, кто будет новым капитаном?

— Может, Роман Зобнин. В прошлом сезоне он был вице-капитаном.

— Как вам жеребьевка Кубка России? — Не думаю об этом. Сейчас мы сфокусированы на предсезонной подготовке, работе с новым тренером. Все будут работать на максимум, чтобы взять как можно больше знаний от нового тренера. Мы в ожидании старта нового сезона.

— Будете ли скучать по Георгию Джикии?

— Конечно, он хороший человек! Но это футбол, такое бывает, все меняется.

Ранее сообщалось, что Джикия был предложен нескольким клубам турецкой суперлиги, включая «Трабзонспор», «Бешикташ». Летом 2024 года защитник стал свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком».