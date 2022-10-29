Медина признался, что доволен своей игрой за ЦСКА в этом сезоне

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, что думает о своем выступлении за московский клуб. Он признался, что доволен своей игрой.

— Можете оценить свою игру в первом круге?

— В целом, могу ответить, достаточно, может быть, неплохое выступление. Последние матчи у меня не совсем получались по ряду причин. Опять же, всем сейчас необходимо собраться, поработать, пытаться исправлять ситуацию. Остается не так много матчей до конца чемпионата с завершением первого круга. Нужно провести их самым лучшим образом, работая усердно на тренировках. В следующем году нужно попытаться провести новые предсезонные сборы. Думаю, в следующем году в полной боевой готовности будем представлять ЦСКА в борьбе за титул.

— То есть вы довольны своей игрой?

— Считаю, что да. В целом, были определенные моменты, но доволен.

В этом сезоне 25-летний хавбек провел 14 матчей в РПЛ, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.