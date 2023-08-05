Медина: «Рад забить первый гол за «Спартак». Адаптация проходит хорошо»

Сегодня, 20:39
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ. Эта встреча стала дебютной для игрока за красно-белых, он отличился забитым голом.
— Спасибо за поздравления. Я чувствую себя хорошо, счастлив. Рад, что мы возглавляем турнирную таблицу и рад забить первый гол за «Спартак». Мы заслужили сегодня победу.
— Как ваше здоровье?
— Я в порядке. Адаптация в «Спартаке» тоже проходит хорошо.
Медина перешел в «Спартак» 10 июля 2023 года, 26-летний парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.