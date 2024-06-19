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Сегодня, 10:54

Медина рассказал, что думает о ситуации Промеса

Артем Бухаев
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что для команды станет хорошей новостью возвращение полузащитника Квинси Промеса.

— Общались ли с Промесом?

— Нет. Не знаю, общался ли кто-то из команды с ним. Но если Квинси вернется — это будет отлично для нас.

— Какие перспективы у «Спартака» в новом сезоне РПЛ?

— «Спартак» в новом сезоне будет бороться за чемпионство. У нас хорошие игроки и новый тренер, который выигрывал титулы. Будем стараться выиграть каждую игру и выступить лучше, чем в прошлом сезоне. «Спартак» всегда должен бороться за все трофеи. Мы в «Спартаке» будем делать все для того, чтобы порадовать болельщиков.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 годам заключения по двум уголовным делам.

Квинси Промес
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
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