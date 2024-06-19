Медина рассказал, что думает о тренере «Спартака» Станковиче

Сегодня, 10:36
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о главном тренере команды Деяне Станковиче.
— Он хороший тренер, в прошлом был великим игроком. У него огромный опыт в больших командах. Это будет отлично для нас.
— Вы не удивились тому, что Слишкович покинул команду?
— Я не знаю, что произошло. Может, у него появилась возможность поработать в другом клубе. Надеюсь, что у него все будет в порядке.
— Вы уже общались со Станковичем?
— Пока еще нет. Завтра начинаем работать, будем общаться.
«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».