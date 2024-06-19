Медина рассказал, что думает о тренере «Спартака» Станковиче

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о главном тренере команды Деяне Станковиче.

— Он хороший тренер, в прошлом был великим игроком. У него огромный опыт в больших командах. Это будет отлично для нас.

— Вы не удивились тому, что Слишкович покинул команду?

— Я не знаю, что произошло. Может, у него появилась возможность поработать в другом клубе. Надеюсь, что у него все будет в порядке.

— Вы уже общались со Станковичем?

— Пока еще нет. Завтра начинаем работать, будем общаться.