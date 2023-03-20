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Медина: «Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов в сборную»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился эмоциями от победы команды над «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России (1:0).

«ЦСКА не обыгрывал «Зенит» с 2018 года — это удивительно. Перед игрой мы все думали об этом. Самое важное, что нам удалось выиграть, мы счастливы, и считаю, что мы заслужили эту победу своей игрой. Что касается меня, то я чувствую себе хорошо, продолжаю работать. Сейчас все поедут в сборную. Будет возможность насладиться моментом пребывания в национальной команде, встречей с семьей и фанатами. Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов в сборную. Почему он не в составе? Это в вопрос к главному тренеру, но он точно заслужил», — цитирует Медину Metaratings.ru.

Национальная команда России проводит сбор в Новогорске с 19 по 28 марта. 23 марта россияне сыграют против сборной Ирана в Тегеране, а 26-го — против Ирака в Санкт-Петербурге.

ЦСКА после 20 туров набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/medina-ne-mogu-poverit-chto-chalov-ne-poluchil-vyzov-sbornuyu-on-zasluzhil-tam-byt-236910/
Федор Чалов
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Сборная России по футболу
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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